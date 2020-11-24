شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل معرض داكار التجارى الدولى 3 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المدير العام لمركز السنغال الدولى للتجارة الخارجية ساليهو كيتا ، اليوم الثلاثاء، إن نسخة 2020 لمعرض داكار التجاري الدولي، التي كان من المقرر انعقادها في شهر ديسمبر المقبل، سيتم تأجيلها لمدة 3 أشهر بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19. وأضاف كيتا - في تصريح من العاصمة داكار - أن فعاليات الدورة 29 للمعرض ستعقد في الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 أبريل 2021 تحت عنوان: "الزراعة، رافعة الانتعاش الاقتصادي: التحديات والآفاق" تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية في مركز السنغال الدولي للتجارة الخارجية.

وأكد حرص الجهة المنظمة على إخراج النسخة 29 للمعرض بصورة احترافية.. مشيرا إلى أنه تم بالفعل إرسال الدعوات للمشاركة في هذا الحدث إلى كافة الدول.

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