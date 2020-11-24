شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثى بين وزراء البترول والسياحة والطيران لدعم القطاع السياحى وتحفيز نشاط الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى الاجتماع الثالث بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تدعم القطاع السياحى وتحفز نشاط الطيران، وذلك فى ضوء حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة وسعياً للحفاظ على مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأوضح المهندس طارق الملا أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم القطاعات الاقتصادية الهامة والعمل على تذليل التحديات التى تواجهها، مشيراً إلى أن قطاعى السياحة والطيران من القطاعات الاقتصادية الحيوية التى تأثرت بشكل مباشر من جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن هناك تنسيق مستمر وتعاون كامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة، مشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والمبادرات الجديدة التى سيتم دراستها وبحث آليات تنفيذها خلال الفترة القادمة لدعم برنامج تحفيز الطيران للمقاصد السياحية المصرية.



اجتماع ثلاث وزراء لدعم الحركة والنشاط السياحي

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور خالد العنانى الإجراءات والحوافز التي قدمتها الدولة لمساندة القطاعى السياحى لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، مثمناً جهود ودعم وزارة البترول لزيادة الحركة السياحية الداخلية والوافدة إلى مصر من خلال مبادرتها بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون للمقاصد السياحية إلى البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، والتى تم تطبيقها مطلع مايو الماضى، خاصة وأن نشاط الطيران يُعد أحد العوامل المؤثرة فى القطاع السياحى .

ومن جانبه أشاد الطيار محمد منار بجهود ودعم وزارة البترول المستمر لقطاع الطيران، ونجاحه فى توفير وقود الطائرات بمختلف مطارات مصر، وأن هناك تنسيقاً مستمراً بين الوزارتين فى هذا المجال.

حضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجل الرئيس التنفيذي لهيئة للبترول والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمحاسب خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية والمهندس محمود ناجى معاون وزير البترول للنقل والتوزيع ويمنى النجار مساعد وزير السياحة والاثار.