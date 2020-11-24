شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم : نملك سيولة جيدة ونبحث فرص استحواذ داخلية وخارجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، خالد الخضير، إن الشركة تملك سيولة جيدة للبحث عن فرص جديدة، في كل مكان داخل وخارج السعودية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت استثمار الشركة في الاستحواذات واستكمال المشاريع، ولديها سيولة للبحث عن مدارس قائمة أو مواقع مميزة تحتاج لبناء مدارس، مشيرا إلى أن طرح الشركة منذ سنتين جذب سيولة دخلت في رأس المال، بحسب قناة "العربية".

وقال إن جائحة كورونا أثرت على الزيادة المتوقعة في الإيرادات، في حين أن الاستحواذات وافتتاح مجمعين خلال السنة المالية أدت لزيادة صافي الربح.

وارتفع صافي ربح الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 14.7% خلال السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2020، ليصل إلى 57.8 مليون ريال.

ويرى خالد الخضير، إنه رغم زيادة الأرباح خلال السنة المالية الماضية للشركة، رأي مجلس الإدارة توزيع 80 هللة للسهم، مثل توزيع السنة السابقة، ومستقبلاً سيبحث المجلس توزيع الأرباح وفقاً لمصلحة الشركة ومساهميها.

وكانت قد أعلنت الشركة أمس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2020، بإجمالي مبلغ 34.4 مليون ريال لعدد 43 مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.80 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 8%.