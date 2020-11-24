شكرا لقرائتكم خبر عن مكيال المالية: "إس تي سي باي" قيمتها تمثل أكثر من 40% من قيمة بنوك سعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، أن stc pay تم تقييمها بأكثر من 5 مليارات ريال، وهي تمثل أكثر من 40% من قيمة بنك الجزيرة أو بنك الاستثمار و25% من بنك البلاد.

وأشار إلى ان هذه البنوك تم تأسيسها منذ عشرات السنين ولديها فروع ضخمة في كل أنحاء البلاد، وهذا يقرب لنا المشهد أكثر فيما يتعلق بأهمية شركات التقنية المالية وارتفاع قيمتها بشكل مطرد، بحسب قناة العربية.

وحول أسباب اهتمام ويسترن يونيون بهذه الشركة، قال أبو جامع إن إس تي سي هي المشغل الرئيسي للجوالات في المملكة وهذا يمكنها من الوصول للعملاء بشكل سهل، ولا سيما العمالة الأجنبية، حيث استفادت stc pay من عدم قدرة الأشخاص على الذهاب إلى البنوك في وقت كورونا لتحويل أموالهم.

ووقعت مجموعة stc الأحد الماضي اتفاقية مع ويسترن يونيون Western Union- المتخصصة في مجال المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود وبين العملات- لبيع حصة أقلية من شركة المدفوعات الرقمية السعودية "stc pay"-شركة تابعة مملوكة لمجموعة stc بنسبة 100%- مقدارها 15% وبقيمة 200 مليون دولار (750 مليون ريال) ما يعادل تقييم 5 مليارات ريال للشركة.

وسيكون استثمار ويسترن يونيون لتمويل رأسمال stc pay ودعم خطط التوسع طويلة المدى. وإتمام الصفقة مشروط بالحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات العلاقة.

وسيكون للاتفاقية تأثير إيجابي على stc pay على المدى القصير والبعيد من الناحيتين التشغيلية والمالية. حيث سيُستخدم المبلغ المحصّل من هذه الصفقة في تعزيز نمو stc pay ومواردها الخاصة لدعم خطط التوسع.

وقالت شركة إس تي سي، إنه عند إتمام الصفقة يقوم المشتري بدفع مبلغ 133.3 مليون دولار (500 مليون ريال سعودي) للحصول على حصة 10% في شركة stc pay.

وسيقوم المشتري بدفع مبلغ 66.67 مليون دولار أميركي (250 مليون ريال سعودي) لاحقاً وذلك في حال حصول شركة stc pay على رخصة الخدمات البنكية الرقمية لترتفع حصة المشتري إلى 15% في شركة stc pay.