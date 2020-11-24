شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادرات السبائك الحديدية إلى 297 مليون جنيه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة السبائك الحديدية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع صادرات السبائك خلال العام المالى 2019-2020 إلى297 مليون جنيه، مقابل صادرات بلغت نحو 663 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

أضافت بيانات الشركة أن تراجع الصادرات يرجع فى المقام الأول لجائحة كورونا التى أثرت على الاقتصاد العالمى وحركة الصادرات والتجارة عموما، بجانب تراجع سعر المعدن بشكل كبير مما دفع كبريات الشركات فى العالم لإغلاق ووقف بعض مصانعها، لحين تجاوز الأزمة.

وأشارت الشركة أن مبيعات السبائك الحديدية تراجعت خلال العام المالى الماضى لتسجل 441 مليون جنيه، مقابل مبيعات العام المالى الأسبق البالغة 1.07 مليار جنيه، بنسبة تراجع 41% ،مما تسبب فى تحول الشركة من الربحية لتحقيق خسائر بلغت 90 مليون جنيه مقابل ربح بلغ 133 مليون جنيه.

وأضافت الشركة إن الانتاج خلال العام المالى الماضى تراجع بنسبة 75% مقارنة بالعام المالى 2018-2019، حيث تم إنتاج 38882 طن ، مقابل إنتاج 52127 طن، لافتة أن مبيعات غبار السليكا تراجعت لـ64 مليون جنيه مقابل 107 ملايين جنيه .

وشددت الشركة على أهمية إعادة النظر فى سعر الطاقة الكهربائية التى تمثل 48% من تكلفة كل طن يتم إنتاجه، حيث تحصل الشركة على الكيلو ب113 قرش وهو سعر مرتفع للغاية.