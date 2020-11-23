شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه قليلاً و"برنت" أدنى 46 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين عقب صدور أنباء إيجابية تتعلق بفيروس كورونا، لكن الخام قلص مكاسبه لاحقاً وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بعد أن تم التداول على "برنت" أعلى 46 دولارا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.



وكشفت شركة "أسترازينيكا" اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا، وأكدت قدرتها على تسليم 200 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.02 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 42.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 42.2 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.1% إلى 45.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 46.08 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.