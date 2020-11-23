شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض رغم الأنباء الإيجابية بشأن اللقاحات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من إعلان انباء إيجابية بشان لقاحات فيروس كورونا.



وكشفت شركة "أسترازينيكا" اليوم عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت الشركة بأنها تنوي تسليم 200 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وجاءت هذه الأنباء في أعقاب إعلان شركة "فايزر" الأسبوع الماضي عن أن فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا تصل إلى 95%، وذلك بعد أيام من إعلان فاعلية لقاح شركة "موديرنا" التي تصل إلى 94.5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية إلى 56.1 نقطة في الشهر الماضي من 54.2، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 54.9 نقطة من 53.7 نقطة في سبتمبر/أيلول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7275، وسجل أعلى سعر عند 0.7338 وأقل سعر عند 0.7265.