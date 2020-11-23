شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1860.90 ويتكبّد خسائر ملحوظة الآن، ليفتح الطريق أمام التوجه نحو مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف السلبي المتوقع يتواجد عند 1794.90، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1860.90 والثبات فوقه.

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