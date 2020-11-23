شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة عقب أنباء لقاح "أسترازينيكا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في أعقاب الإعلان عن المزيد من النتائج الإيجابية للقاحات كورونا.



وأعلنت شركة "أسترازينيكا" أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد" ربما تصل فاعليته إلى نحو 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأوضحت "أسترازينيكا" أنها قادرة على تسليم 200 مليون جرعة من لقاحها الواعد بنهاية العام الجاري مع الأخذ في الاعتبار أن الشخص لا يحتاج أكثر من جرعة واحدة للوقاية من الفيروس.



يأتي ذلك بعد إعلان كل من "فايزر" و"موديرنا" عن نتائج لقاحيهما حيث تصل فاعليتهما إلى أكثر من 90% الأمر الذي عزز التفاؤل بشأن قرب انتهاء الأزمة وتعافي الاقتصاد العالمي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 290 نقطة) إلى 29553 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 87 نقطة) إلى 11941 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3586 نقطة.