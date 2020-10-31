شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 800 ألف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر نفطي ليبي لرويترز اليوم السبت إن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا، أي أعلى بنحو 100 ألف برميل عما كان عليه قبل بضعة أيام.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت حالة القوة القاهرة في آخر المنشآت التي كانت مغلقة .

وفي الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مليون برميل يوميا خلال أسابيع قليلة مع قيام ليبيا عضو أوبك بإعادة تشغيل قطاعها النفطي.