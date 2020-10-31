شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض متأثرة بمخاوف تضرر الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا واحتمالات تضرر الطلب العالمي بسببها.



كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد ذكرت في تقريرها الأخير بأن صادرات الولايات المتحدة من القمح بلغ إجماليها في الأسبو الماضي 803.2 ألف طن، وهو ما تجاوز توقعات المحللين التي اشارت إلى تراوح الصادرات بين 200 ألف و700 ألف طن.

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وتلقى القمح دعما في وقت سابق هذا الشهر من مشتريات الصين ودول أخرى على السلع الزراعية الأمريكية حيث يريد هؤلاء المشترون تأمين احتياجاتهم من الحبوب قبل موجة ثانية من فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 5.98 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.07 دولار وأقل سعر عند 5.95 دولار.