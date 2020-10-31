شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لكنه يسجل خسائر شهرية في أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتفاقم أزمة فيروس كورونا لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية وشهرية.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 45 مليون حالة، بينما يواصل عدد الوفيات ارتفاعه أعلى مليون حالة.



و وكشفت بيانات حكومية عن أن الدخل الشخصي للمستهلكين في أمريكا ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع إنفاق الأمريكيين خلال سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 1.4% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 1%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 94.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.08 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفع العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.6% أو ما يعادل 11.90 دولار إلى 1879.90 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر اسبوعية بنسبة 1.3% وخسائر شهرية بنسبة 0.8%.