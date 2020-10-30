أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 30-10-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 30-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 226.34 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24بنحو 226.34 ريال بما يعادل 60.35$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 207.48 ريال بما يعادل 55.32$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 198.05 ريال بما يعادل 52.81$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 169.76 ريال بما يعادل 45.27$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 132.03 ريال بما يعادل 35.21$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 113.17 ريال بما يعادل 30.18$

سعر أوقية الذهببنحو 7,039 ريال بما يعادل 1,877$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,584 ريال بما يعادل 422.49$

سعر كيلو الذهببنحو 226,340 ريال بما يعادل 60,354$

ربح الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وأوروبا، ما يهدد بانحراف تعافى الاقتصاد العالمى عن مساره.

وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل فى مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء.

وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات مما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "يبدو أن انتعاش الدولار بلغ نهايته".

وأضاف "انتشار الفيروس سيوفر ضغطا إضافيا على الكونجرس لتقديم المزيد من الدعم... ذلك سيعزز تداول التحفيز مستقبلا".