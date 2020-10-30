شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالهبوط– تحليل -30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بسيطرة الميل الهابط بتسلله يوم أمس دون مستوى 3.0600 ليزيد ذلك من فرص تسجيله لأهداف سلبية جديدة قد تمتد نحو 2.9800 و 2.900 على التوالي.

نشير إلى أهمية استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي ليزيد ذلك من فرص تسلل السعر قريبا دون العائق المستقر عند 2.9800 وليفتح الباب أمام تسجيله للأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0600 و 2.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط