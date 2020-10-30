شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لعكس استأنفه الارتداد من الأعلى له منذ 14 من أيلول/سبتمبر للجلسة التاسعة في سبعة عشرة جلسة أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.37% إلى مستويات 104.22 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.61، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.13، بينما حقق الأعلى له عند 104.63.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماش 0.3% مقابل نمو 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة انكماش 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 3.0% خلال أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.1%.

كما تابعنا عن ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 1.0% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات عند 3.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 9.0% مقابل 13.8% في لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 7.2%.

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وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 9.9% مقابل 9.1% في آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 8.6%، بخلاف ذلك، فقد بالأمس أعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا عن كونه سيعمل على تعزيز الموازنة لدعم اقتصاد بلاده الذي أنهكته جائحة كورونا وذلك وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 1.0% خلال أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.3% مقابل تراجع 2.7% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في آب/أغسطس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو إعند 0.5% خلال الربع الثالث، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.2 مقابل 62.4 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 81.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 80.4 في أيلول/سبتمبر، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تلاشت فرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل حدث انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة موديرنا الأمريكية عن استعدادها للإطلاق العالمي للقاح المحتمل لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أعقاب إعلان أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا عن عمليات إغلاق جديدة على مستوى البلاد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 44.35 مليون ولقي 1,171,255 شخص مصرعهم في 219 دولة.