شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 19 من تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1681 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1674، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1695، بينما حقق الأدنى له عند 1.1668.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة للكشف عن بيانات النمو للربع الثالث مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس نمو 15.0% مقابل انكماش 2.3% في الربع الثاني الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلكين أيضا لفرنسا والتي قد تعكس تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 2.3% في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجعاً 0.6% مقابل ارتفاع 3.1% في آب/أغسطس، وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لفرنسا والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.5% في آب/أغسطس.

كما يأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات النمو لرابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس نمو 13.5% مقابل انكماش 17.8% في الربع الثاني، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته عن لألمانيا وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تظهران أيضا نمو 7.3% و11.1% مقابل انكماش 9.7% و12.8% في الربع الثاني.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل لإيطاليا مع صدور معدلات البطالة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 10.1% مقابل 9.7% في أيلول/سبتمبر، وصولاً للكشف عن بيانات النمو والتضخم لمنطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس نمو 9.5% مقابل انكماش 11.8% في الربع الثاني، وأظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار الانكماش عند 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر.

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وفي نفس السياق، فقد توضح القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو ككل استقرار النمو عند 0.2% خلال تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لأيطاليا والتي قد توضح نمو 0.2% مقابل انكماش 0.6% في أيلول/سبتمبر، ومع صدور قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 8.2% مقابل 8.1% في آب/أغسطس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 1.0% خلال أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.3% مقابل تراجع 2.7% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في آب/أغسطس.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو إعند 0.5% خلال الربع الثالث، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.2 مقابل 62.4 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 81.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 80.4 في أيلول/سبتمبر، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تلاشت فرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل حدث انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة موديرنا الأمريكية عن استعدادها للإطلاق العالمي للقاح المحتمل لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أعقاب إعلان أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا عن عمليات إغلاق جديدة على مستوى البلاد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 44.35 مليون ولقي 1,171,255 شخص مصرعهم في 219 دولة.