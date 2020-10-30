شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية مع القلق من جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الاسترالية استقرار إيجابي اليوم الجمعة في ظلال تنامي القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة وسط المخاوف من للجوء إلى إغلاق عالمي مرة أخرى.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت انكماش 0.3% مقابل نمو 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام اتساع الانكماش إلى 0.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام والطاقة انكماش 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 0.3%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أوضحت استقراراً عند 3.0% خلال أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 3.1%.

كما تابعنا عن ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي لليابان والتي أظهرت تسارع النمو إلى 4.0% مقابل 1.0% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات عند 3.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 9.0% مقابل 13.8% في لشهر آب/أغسطس، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 7.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت نمو 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 1.2% في الربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار الانكماش عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.8%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة موديرنا الأمريكية عن استعدادها للإطلاق العالمي للقاح المحتمل لفيروس كورونا، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أعقاب إعلان أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا عن عمليات إغلاق جديدة على مستوى البلاد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 44.35 مليون ولقي 1,171,255 شخص مصرعهم في 219 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.01% ليخسر 16.20 نقطة ويصل إلى المستوى 1,594.73، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% ليخسر هو الأخر 143.74 نقطة ويصل إلى المستوى 23,188.20.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.24% ليخسر 11.52 نقطة ويصل إلى المستوى 4,761.40، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 3.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,269.45.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 6.38 نقطة ويصل إلى المستوى 24,580.22، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.01% ليخسر هو الأخر 23.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,3003.06.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.96% ليخسر 117.33 نقطة ويصل إلى المستوى 12,084.47، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارىفاعاً بنسبة 0.02% ليربح 1.46 نقطة ويصل إلى المستوى 5,961.80.