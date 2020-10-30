شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.7000، ويظهر بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، بانتظار استئناف التداولات السلبية لاختبار مستوى 0.6964 كهدف رئيسي تالي. وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون مستوى 0.7145. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6970 والمقاومة 0.7100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 30-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.