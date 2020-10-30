شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح وإيرادات مالكة "جوجل" في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ألفابت" – مالكة محرك البحث الإلكتروني "جوجل" – يوم الخميس ارتفاع أرباحها وإيراداتها الفصلية في الربع الثالث.



وحققت "ألفابت" أرباحا عند 11.247 مليار دولار في الربع الثالث من 7.06 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وعند استثناء بعض البنود المكررة، بلغ صافي دخل "ألفابت" 16.4 دولار لكل سهم مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل أرباح معدلة عند 11.29 دولار لكل سهم.

Advertisements



وقفزت إيرادات الشركة التكنولوجية الأمريكية في الربع الثالث إلى 46.17 مليار دولار في الربع الثالث بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات عند 42.90 مليار دولار.



وحققت "ألفابت" إيرادات من إعلانات "جوجل" بحوالي 26.3 مليار دولار من 24.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات إعلانات منصة "يوتيوب" للفيديوهات إلى خمسة مليارات دولار من 3.8 مليار دولار قبل عام.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 3% وأغلق جلسة الخميس عند 1556.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 1588.7 دولار وأقل سعر عند 1516.5 دولار.