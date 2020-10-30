شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح "آبل" في الربع الثالث لكن الإيرادات تتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" نتائج أعمال مالية متباينة عن الربع السنوي المنتهي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول، وذلك في ظل تأثر مبيعاتها من جولات "آيفون" بأزمة فيروس كورونا.



وحققت "آبل" صافي دخل قدره 12.67 مليار دولار أو 73 سنتا للسهم في الربع الثالث من 13.68 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.

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وارتفعت إيرادات صانعة "آيفون" الأمريكية إلى 64.69 مليار دولار في الربع الثالث من 64.04 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بينما أشارت التوقعات إلى إيرادات قدرها 63.70 مليار دولار.



وبلغت إيرادات "آبل" من مبيعات "آيفون" في الربع السنوي الماضي 26.44 مليار دولار مقارنة بتوقعات أشارت إلى تحقيق إيرادات عند 27.9 مليار دولار، ومقارنة بإيرادات نفس الفترة من عام 2019 عند 33.36 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 3.7% وأغلق الجلسة عند 115.2 دولار، وبلغ السهم أعلى سعر اليوم عند 116.9 دولار وأقل سعر عند 112.2 دولار.