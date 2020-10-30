شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الاتصالات تكشف عن مجاور تقييم جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جولستان رضوان مستشار وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعى، إن هناك عدة محاور يتم على أساسها تقييم جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى، أولها وجود البنية الرقمية والمعلوماتية، مضيفة أن مصر لديها مجهودات كبيرة في التحول الرقمى.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، إلى وجود البيئة التشريعية والقانونية التي تحوكم استخدامات الذكاء الاصطناعى من قانون حماية البيانات الشخصية الذى يحوكم العلاقة بين مالك البيانات ومستخدمها، وهو قانون متطور، كما أكدت على أهمية وجود استراتجية الذكاء الاصطناعى.

وأشار إلى أن أهداف استراتيجية الذكاء الاصطناعى، هو تطوير التكنولوجيا بما يخدم أهداف مصر التنموية بما يعود بالفائدة على المواطن المصرى، ترسيخ الريادة المصرية على المستوى الإقليمى وإبراز دورها كلاعب فاعل على المستوى الدولى.