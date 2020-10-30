شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع مدعومة ببيانت النمو الاقتصادي القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض عدد إعانات البطالة في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأربعين ألف طلب إلى 751 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.



وفي سياق متصل، سجلت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 33.1% خلال الربع السنوي الثالث في القراءة الأولى الصادرة اليوم.



من ناحية أخرى، لا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها سلبيا على الاقتصاد العالمي في ظل تفشي الفيروس واضطرار بعض الحكومات لفرض قيود إغلاق.

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وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.3% أو ما يعادل 1.22 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 36.17 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 37.7 دولار وأقل سعر عند 34.9 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.5% أو ما يعادل 1.38 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 38.26 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 39.4 دولار وأقل سعر عند 36.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 139 نقطة) إلى 26659 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26891 نقطة وأقل مستوى عند 26290 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 11185 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11287 نقطة وأقل مستوى عند 11030 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 3310 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3341 نقطة وأقل مستوى عند 3259 نقطة.