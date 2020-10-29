شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط انخفاضاً قوياً لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 36.10 وكسره ليستقر دونه، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن الهدف التالي يمتد إلى 34.30، بينما يمثل الثبات دون 36.10 شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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