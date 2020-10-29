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الدولار الأمريكي يرتفع عقب بيانات النمو الاقتصادي القوية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية أعلى من التوقعات في الولايات المتحدة.


وأعلنت وزارة العمل الأمريكية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بأربعين ألف طلب إلى 751 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.


أما البيانات الأكثر تأثيراً، فهي تحقيق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 33.1% خلال الربع السنوي الثالث في القراءة الأولى الصادرة اليوم.

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هذا، وسوف تصدر اليوم نتائج أعمال عدد من الشركات التكنولوجية الكبرى في أمريكا، وعلى رأسها "آبل" و"ألفابت" وفيسبوك".


من ناحية أخرى، تتصاعد أزمة فيروس "" في الولايات المتحدة ودول أخرى لا سيما في أوروبا الأمر الذي دفع بعضها لفرض قيود الإغلاق مجددا لاحتواء المرض.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 94.03 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.1 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.

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