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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقبع قرب أدنى مستوى فى 5 أشهر قبيل قرارات بنك أوروبا المركزي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أشهر ،المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، مع استمرار عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد الإغلاقات التي تم الإعلان عنها فى فرنسا وألمانيا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور قرارات المركزي الأوروبي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل مستوي 339.75 نقطة الأدنى منذ 25 أيار/مايو الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بسبب الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا.
أعلنت فرنسا فرض حالة الإغلاق الوطني فى البلاد لمدة شهر بداية من غدا الجمعة ، وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.
يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد القارة العجوز ، خاصة بعد التطورات الأخيرة لجائحة كورونا وانتشار الموجة الثانية من المرض فى معظم البلدان الأوروبية.
قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،لتسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 3.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5% ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.
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