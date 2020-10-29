شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يسجل بعض الأهداف السلبية-تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج يوم أمس هجوم سلبي قوي متجاوزا بذلك الأهداف المنتظرة ليواجه بذلك دعم إضافي عند 134.88 وليجبره ذلك على تشكيل ارتداد تصحيحي صاعد وليستقر بذلك قرب 135.80.
نشير إلى أن ثبات السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الهابطة وبثبات المقاومة الممتدة نحو 136.70 فإن ذلك يؤكد استعداد السعر لتجميع للعزم السلبي وليمكنه ذلك من تجديد المحاولات السلبية لحين تسلله دون 134.88 والوصول نحو الهدف السلبي التالي المتمركز عند 133.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 134.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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