شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات التصحيحية الهابطة– تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يجد سعر البلاتين مفرا من تجديد المحاولات التصحيحية الهابطة نظرا لتمركزه السلبي المتكرر دون مستوى 900.00 والذي يشكل بدوره حاجز إضافي أمام المحاولات الصاعدة, كذلك استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باستقراره دون مستوى 50 سيزيد من فرص استئناف السعر للتسلل السلبي لننتظر ملامسته بذلك لمستوى 850.00 ومن ثم لنراقب تصرفه لتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 850.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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