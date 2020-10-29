شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالهبوط– تحليل -29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس بتداولات يوم أمس عزم سلبي جديد ليمكنه ذلك بتسجيل بعض الأهداف السلبية بوصوله نحو 3.0404 ليؤكد استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا.

استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك حاليا قرب مستوى 20 سيزيد بدوره من الضغوط السلبية ليجبر السعر على الثبات بشكل سلبي دون الحاجز المستقر عند 3.1300 ولنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 2.9500 وصولا نحو 2.9000 بتداولات الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1300 و 2.9800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط