شكرا لقرائتكم خبر عن 40.8 مليار ريال عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت السعودية عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بعد أن بلغت الإيرادات 215.577 مليار ريال، والمصروفات 256.345 مليار ريال.

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، فإن الدين العام بالمملكة ارتفع بنسبة 25 %في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 847.75 مليار ريال، مقارنة بـ677.9 مليار ريال نهاية 2019.

وسجلت ميزانية المملكة عجزا بقيمة 184.11 مليار ريال، خلال التسعة أشهر الأولى عام 2020، بسبب تراجع أسعار النفط بفعل فيروس كورونا.

وتراجعت إيرادات الميزانية العامة خلال فترة التسعة أشهر بنسبة 24 %، إلى 541.59 مليار ريال مقارنة بـ 713.32 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 33 %على أساس سنوي خلال الفترة إلى 317.07 مليار ريال، نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.

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كما هبطت الإيرادات غير النفطية بنسبة 5 % إلى 224.52 مليار ريال، مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا التي استدعت تعليق معظم الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات انخفاض المصروفات الحكومية بنسبة 3 %إلى 725.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر بنهاية سبتمبر الماضي.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في وقت سابق أن مجمل الإيرادات النفطية للسعودية هبط 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وأوضح بيان سابق للوزراة ، أن قيمة الإيرادات بلغت في الربع الثاني 133.9 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 243.1 مليار ريال.

وذكر أن مجمل إيرادات المملكة انخفض 49% على أساس سنوي في الربع الثاني، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول.