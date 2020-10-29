شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يعاني من الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.63% بما يعادل -0.22 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.71، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.77 ومستوى المقاومة 8.71.