شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 15.98، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.64% بما يعادل -0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 15.98، ليستدف أولى مستويات الدعم عند 15.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.42 ومستوى المقاومة 15.98.