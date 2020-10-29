الكابلات يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 29-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الكابلات (2110) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.80% بما يعادل -0.75 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 24.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.40 ومستوى المقاومة 28.35.
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