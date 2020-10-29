شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض في ظل تفاقم أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل القلق من تصاعد أزمة فيروس "كورونا".



ومع ارتفاع عدد الإصابات وتفشي الفيروس بوتيرة سريعة في عدد من الدول الأوروبية، أعلنت بعض الحكومات إعادة فرض قيود الإغلاق لاحتواء المرض.



ومن أبرز هذه الدول ما أعلنه الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في وقت سابق اليوم بعودة فرض إغلاق شامل على البلاد بسبب خروج الفيروس عن السيطرة.

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كما أعلنت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن سعيها لعقد اجتماع مع قادة الدولة من أجل إغلاق جميع المطاعم والحانات بداية من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا مع الإبقاء على استمرار فتح المدارس.



وكانت المملكة المتحدة هي الأخرى قد حذرت على لسان رئيس الوزراء "بوريس جونسون" من تفاقم الأوضاع على صعيد أزمة فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2987، وسجل أعلى سعر عند 1.3064 وأقل سعر عند 1.2917.