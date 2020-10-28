شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره والخام الأمريكي يهبط بأكثر من 6% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل تصاعد القلق بشأن أزمة كورونا، وعمق الخام خسائره عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.3 مليون برميل إلى 492.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 200 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 4.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.

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هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.01% إلى 37.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 39.01 دولار وأقل سعر عند 37.04 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.4% إلى 38.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.8 دولار.