شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض عقب قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة.



هذا، وقد أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0.25%، وهو أدنى مستوى قياسي على الإطلاق.

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يأتي ذلك في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد الكندي من تداعيات جائحة كورونا التي دفعت أغلب اقتصادات العالم إلى الانكماش، وهو ما أجبر البنك المركزي الكندي لتبني سياسة الإقراض رخيص التكلفة من أجل إنعاش الاقتصاد في مواجهة الأزمة وسط توقعات بتثبيتها عند هذا المستوى لعامين على الأقل.



وكشفت بيانات عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.7513، وسجل أعلى سعر عند 0.7605 وأقل سعر عند 0.7499.