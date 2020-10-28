شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخزونات النفط في أمريكا بعد أسبوعين من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 4.3 مليون برميل إلى 492.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 200 ألف برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 900 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 4.5 برميل إلى 156.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 4.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.