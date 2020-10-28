شكرا لقرائتكم خبر عن بنك كندا يثبت الفائدة عند أدنى مستوى قياسي على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير عند أدنى مستوى قياسي على الإطلاق، وهو 0.25%.



وكان محافظ بنك كندا "تيف ماكليم" قد صرح في بيان خلال يوليو/تموز أن معدل الفائدة سيظل عند مستوى 0.25% لعامين على الأقل.



يأتي ذلك في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد الكندي من تداعيات جائحة كورونا التي دفعت أغلب اقتصادات العالم إلى الانكماش.