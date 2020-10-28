شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يهبط باكثر من 700 نقطة إلى أدنى 27 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإابات بالفيروس بشكل سريع.



وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة سجل عجزا بنحو 79.4 مليار دولار دون توقعات بتسجيل عجز عند 84.8 مليار دولار.

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هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص.



وفي الولايات المتحدة وحدها، ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بينما توفي أكثر من 232 ألف شخص حتى الآن.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% (ما يعادل 706 نقاط) إلى 26750 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 2.9% (ما يعادل 333 نقطة) إلى 11096 نقطة، بينما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 3298 نقطة.