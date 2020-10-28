- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يهبط باكثر من 700 نقطة إلى أدنى 27 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإابات بالفيروس بشكل سريع.
وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة سجل عجزا بنحو 79.4 مليار دولار دون توقعات بتسجيل عجز عند 84.8 مليار دولار.
هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص.
وفي الولايات المتحدة وحدها، ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بينما توفي أكثر من 232 ألف شخص حتى الآن.
وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% (ما يعادل 706 نقاط) إلى 26750 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 2.9% (ما يعادل 333 نقطة) إلى 11096 نقطة، بينما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.7% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 3298 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الداو جونز" يهبط باكثر من 700 نقطة إلى أدنى 27 ألف نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.