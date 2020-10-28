شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يلامس الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا المنتظر عند 1.1720 ويستقر قربه، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة بحذر، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى مناطق 1.1540 كمحطة رئيسية تالية، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر لبدء موجة صاعدة تستهدف مناطق 1.1900 مبدئياً.

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