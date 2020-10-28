شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترفع الحد الأدنى للأجور على الرغم من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للأجور على أربع مراحل بحيث يبلغ 10.45 يورو (12.35 دولار) في الساعة بحلول منتصف 2022 في إطار جهودها لدعم الطلب المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتعد هذه الزيادة، التي اقترحتها لجنة في يونيو، رابع زيادة في الحد الأدنى للأجور على المستوى المحلي. وتأتي على الرغم من مطالبات أرباب الأعمال بإبقائه دون تغيير بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وحددت ألمانيا الحد الأدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في 2015 ثم رفعته في 2017 إلى 8.84 يورو ثم إلى 9.35 يورو في 2020.
ووافقت الحكومة على مسودة قانون قدمه وزير العمل هوبرتوس هايل وسترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 يورو اعتبارا من يناير 2021 ثم إلى 9.60 اعتبارا من يونيو 2021 وسيزيد إلى 9.82 يورو اعتبارا من يناير 2022 ليصل أخيرا إلى 10.45 يورو اعتبارا من يونيو 2022.
وسيستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور مليونا عامل في الاقتصاد الألماني يعملون في وظائف تتراوح بين خدمات توريد الطعام وتوصيل الطرود.
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