محافظ البنك المركزى التونسى يطلب مراجعة الميزانية لتقليص العجز المالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مراون العباسي محافظ البنك المركزى التونسى اليوم الأربعاء، إلى مراجعة ميزانية 2020 وخفض الإنفاق بعدما طلبت الحكومة من البنك شراء سندات خزانة لتمويل عجز مالي قياسي متوقع بلغ 14 بالمئة من الناتج المحلي. وأبلغ العباسي لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

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