شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت مبيعات أجنبية، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10501 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1987 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 1199 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 86.2 مليون جنيه عن فترة 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 73.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.81%، وحققت صافي ربح بلغ 7.7 مليون جنيه مقابل 6.7 مليون جنيه بنسبة نمو 15.06%.

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وفي السياق ذاته أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق خسارة قدرها 9.183 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 8.330 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الألومنيوم العربية، 9670 سهم، 293.2 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 500 سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيتنرانس)، 293.2 ألف سهم، 60.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 7417 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 462.2 ألف سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ريكاب للاستثمارات المالية، بنك قطر الوطني الأهلي.