شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة ليهاجم مستوى 38.10 ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 36.10، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون 39.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط