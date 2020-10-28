شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الهابط الطفيف في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 23.60 مبدئياً، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 22.13 كهدف تالي، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 25.06 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط