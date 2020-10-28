شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية أنعام القابضة تُقر زيادة رأسمال الشركة بنسبة 600% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة أنعام الدولية القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن رأس المال سيرتفع من 15 مليون ريال إلى 105 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 600%.

وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 1.5 مليون سهم، إلى 10.5 مليون سهم بعد الزيادة، بنسبة زيادة 6 أسهم لكل سهم أضلي.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال.

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وكانت إدارة الشركة قد أوصت، في فبراير الماضي، بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 90 مليون ريال.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 346 ألف ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 3.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 81%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 153 ألف ريال، مقابل خسائر بلغت 8.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.