شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء ويأتي ذلك وسط استمرار حذر المستثمرين من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة وبالأخص مع القلق من للجوء إلى إغلاق مرة أخرى.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات التضخم للربع الثالث مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت نمو 1.6% مقابل انكماش 1.9% في الربع الثاني الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنمو 1.5%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.4% مقابل انكماش 0.1%، متفوقة أيضا على التوقعات التوقعات التي أشارت لنمو 0.3%.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث نمو 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل انكماش 0.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.2% خلال الربع الثالث، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 1.1%.

وفي سياق أخر، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى غداً الخميس للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 43.34 مليون ولقي 1,157,509 شخص مصرعهم في 218 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.61% ليخسر 9.92 نقطة ويصل إلى المستوى 1,607.61، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليخسر هو الأخر 75.04 نقطة ويصل إلى المستوى 23,410.76.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهد ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.55% ليربح 25.95 نقطة ويصل إلى المستوى 4,725.23، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 5.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,259.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.18% ليخسر 44.36 نقطة ويصل إلى المستوى 24,742.83، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.018% ليخسر هو الأخر 4.11 نقطة ويصل إلى المستوى 2,326.73.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.51% ليربح 62.78 نقطة ويصل إلى المستوى 12,314.69، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.39% ليربح هو الأخر 23.48 نقطة ويصل إلى المستوى 6,074.50.