شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عقب صدور بيانات حكومية إيجابية ووسط استمرار الترقب للتطورات بشأن حزمة التحفيز المالي.



وكانت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" قد أعلنت أمس استمرار المفاوضات مع الإدارة الأمريكية حول تمرير حزمة تحفيز مالية ثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع نسبته 0.5%.



وباستثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا، ارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة بقيمته الأساسية بنسبة 0.8% خلال سبتمبر/أيلول، في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.3%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 27650 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 11410 نقاط، وارتفع "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3402 نقطة.