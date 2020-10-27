شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ساسكو" تُوصي بتوزيع 40 هللة للسهم عن التسعة أشهر الأولى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، باجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية عن التسعة أشهر الأولى من العام 2020، بقيمة 24 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 40 هللة للسهم، وبما نسبته 4% من القيمة الإسمية للسهم.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 17.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة هامش ربح المحروقات خلال الربع الحالي وعدم شمول هذه الزيادة خلال الربع المماثل من العام السابق وإنخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصروف الزكاة، على الرغم من إرتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل وإنخفاض إيرادات الاستثمارات والإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.