شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكاكولا" توافق على بيع حصتها في شركة أسترالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "كوكاكولا" يوم الإثنين الموافقة بشكل مبدئي على بيع حصتها في شركة "كوكاكولا أماتيل" الأسترالية، وذلك ضمن خطتها لخفض التكاليف والتركيز على الأنشطة الأعلى ربحية.



وذكرت الشركة الأمريكية بأنها قررت بيع هذه الحصة لشركة تابعة لها في أوروبا تحمل اسم "كوكاكولا يوروبيان بارتنرز".



يأتي ذلك بعد تقديم عرض على الذراع الأوروبي لشركة "كوكاكولا" لشراء حصتها المقدرة بنسبة 69% في الشركة الأسترالية.



تجدر الإشارة إلى أن "كوكاكولا" أعلنت في الآونة الأخيرة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثالث والتي ظهر من خلالها مدى تضرر أنشطة المبيعات بأزمة فيروس كورونا.



وعلى الأرجح، ستواصل "كوكاكولا" مواجهة ضغوط وتحديات على وقع تفاقم أزمة كورونا وتعرض بعض الدول في أوروبا لموجة ثانية من تفشي الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "كوكاكولا" بنسبة 1.4% وأغلق جلسة الإثنين عند 49.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 50.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 49.2 دولار.