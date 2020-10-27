شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنسبة 1% متأثرة بقوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية حيث جذبت العملة الأمريكية الطلب من المستثمرين كملاذ آمن.



وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل قياسي يوما تلو الآخر حتى سجلت أمريكا أكثر من 80 ألف حالة إصابة في يوم واحد.



ولم يصل قادة الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بعد إلى اتفاق بشأن الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وسط انحسار في التفاؤل بشأن إمكانية تمرير مثل هذه الصفقة قبل الانتخابات الرئاسية.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 25 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.42 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 24.765 دولار وأقل سعر عند 24.145 دولار.